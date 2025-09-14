NTV.COM.TR

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam Almanya’yı devirerek kupayı almak istiyor. Tarihinde 49. kez Almanya ile karşılaşacak olan Milliler, kupa için sahada olacak. Türkiye'nin EuroBasket finalini kazanması durumunda ilk şampiyonluğunu elde edecek. Son olarak 2001 yılında yarı finale kadar mücadele şansı yakalayan A Milli Takım, turnuvadan ikinci olarak ayrılmıştı. Gözler Türkiye - Almanya basket maçında olacak.

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor - 1

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya karşısında final maçına çıkıyor. Türkiye'nin en skorer oyuncusu Alperen Şengün, Almanya'da ise Franz Wagner oldu. İki NBA yıldızı finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye ve Almanya 8'de 8 yaparak finallere adlarını yazdırdı. 12 Dev Adam A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etti. Almanya da B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya takımları ile oynadı. Peki, Türkiye basketbol final maçı ne zaman?

SPOR&SKOR HABERLERİ

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor - 2

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Almanya ile final maçına 14 Eylül Pazar günü Letonya'nın başkenti Riga'da çıkıyor. Mücadele Arena Riga'da saat 21:00'de olacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor - 3

Türkiye, yarı finalde Yunanistan'ı 68-94 malup ederek finallere kaldı. A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı. Böylece Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi. Son olarak EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor - 4

A Milli Takım, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşılaşacak. Önceki 11 maçın 4'ünü Türkiye, 7'sini ise Almanya kazanmıştı. İki takımın son müsabakası EuroBasket 2015'teydi ve kazanan 12 Dev Adam olmuştu.

Almanya, Avrupa Şampiyonası'nda sadece 1 kez şampiyonluğa ulaşabildi. Takım, 2005 EuroBasket'te gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazandı.

FİNAL | Türkiye - Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa’nın 1 numarası belli oluyor - 5

Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri:

Sayı: 91,1/101,4

Ribaunt: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

DAHA FAZLA GÖSTER