Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaştı. Çift maç eleme usulüne göre gerçekleşen yarı finalin ilk mücadelesnde United, rakibni 3-0 yendi, ikinci maçta ise skoru 4-1 yaptı.



Tottenham ise yarı finalde Bodo/Glimt ile oynadı. Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Tottenham, ikinci müsabakada 2-0 sahadan galip ayrıldı.



Tottenham ve Manchester United uzun süredir Avrupa'da şampiyonluğa hasret. Bu nedenle Avrupa Ligi final maçında iki takımın da olağanüstü bir performans ile sahada olması bekleniyor. Bu maç kupa maçı olmaktan ziyade aynı zamanda iki takımın da başarı ve performansını gözler önüne serecek bir karşılaşma olacak.