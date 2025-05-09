Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finaline iki İngiliz takım damga vuracak. Tottenham - Manchester United final mücadelesinin canlı yayın bilgisi ise spor severlerin gündeminde. Yarı finalde Manchester United rakibi Athletic Bilbao'yı 4-1 mağlup ederek finale kalmıştı. Tottenham ise Bodo/Glimt takımını 2-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Tottenham - Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham - Manchester United mücadelesi UEFA Avrupa Ligii finalinde gerçekleşecek. Puan tablosunda Tottenham 17 puanla 4. sırada yer alırken Manchester United ise 18 puanda 3.'lük koltuğunda oturuyor. İki takım Avrupa Ligi kupası için finalde karşı karşıya geliyor.