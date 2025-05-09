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Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi finaline iki İngiliz takım damga vuracak. Tottenham - Manchester United final mücadelesinin canlı yayın bilgisi ise spor severlerin gündeminde. Yarı finalde Manchester United rakibi Athletic Bilbao'yı 4-1 mağlup ederek finale kalmıştı. Tottenham ise Bodo/Glimt takımını 2-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Tottenham - Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Tottenham - Manchester United mücadelesi UEFA Avrupa Ligii finalinde gerçekleşecek. Puan tablosunda Tottenham 17 puanla 4. sırada yer alırken Manchester United ise 18 puanda 3.'lük koltuğunda oturuyor. İki takım Avrupa Ligi kupası için finalde karşı karşıya geliyor.

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Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi final maçı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Maç TRT1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Finalde İngiliz çıkarması! Avrupa Ligi Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Manchester United, yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaştı. Çift maç eleme usulüne göre gerçekleşen yarı finalin ilk mücadelesnde United, rakibni 3-0 yendi, ikinci maçta ise skoru 4-1 yaptı.

Tottenham ise yarı finalde Bodo/Glimt ile oynadı. Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Tottenham, ikinci müsabakada 2-0 sahadan galip ayrıldı.

Tottenham ve Manchester United uzun süredir Avrupa'da şampiyonluğa hasret. Bu nedenle Avrupa Ligi final maçında iki takımın da olağanüstü bir performans ile sahada olması bekleniyor. Bu maç kupa maçı olmaktan ziyade aynı zamanda iki takımın da başarı ve performansını gözler önüne serecek bir karşılaşma olacak.

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