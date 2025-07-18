FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E grubunda mücadelesine başlıyor. Tayland'da düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları ilk olarak İspanya ile karşılaşacak. Grubunu ilk iki sırada bitirerek finallere adını yazdırmak isteyen A Millilerin geniş kadrosu da açıklandı. Peki, Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman?
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası sahnesine çıkıyor. Milletler Ligi'ndeki başarıları ardından Milliler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E grubunda da ilk olarak finallere kalabilmek adına rekabet edecek. E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşılacak. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası kadrosu ve maçları...