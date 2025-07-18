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FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E grubunda mücadelesine başlıyor. Tayland'da düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları ilk olarak İspanya ile karşılaşacak. Grubunu ilk iki sırada bitirerek finallere adını yazdırmak isteyen A Millilerin geniş kadrosu da açıklandı. Peki, Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta? - 1

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası sahnesine çıkıyor. Milletler Ligi'ndeki başarıları ardından Milliler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E grubunda da ilk olarak finallere kalabilmek adına rekabet edecek. E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşılacak. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası kadrosu ve maçları...

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FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta? - 2

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

E grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçın Nakhon Ratchasima kentinde 23 Ağustos 2025 tarihinde İspanya ile çıkıyor. Karşılaşma saat 15:30'da olacak. İşte diğer maçlar:

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

Gruplarını ik iki sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Ardından 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek. Kazananlar adını çeyrek finale yazdıracak.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta? - 3

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta? - 4

Gruplar

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

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