FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası sahnesine çıkıyor. Milletler Ligi'ndeki başarıları ardından Milliler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E grubunda da ilk olarak finallere kalabilmek adına rekabet edecek. E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşılacak. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası kadrosu ve maçları...