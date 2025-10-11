Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu

SİNGAPUR'DA TABLO DEĞİŞTİ

62 turluk Formula 1 Singapur yarışı 5 Ekim'de düzenlendi. Yarışın kazananı kıyasıya rekabet sonunda Mercedes pilotu George Russell oldu. İkincilik yarışı Max Verstappen ile Lando Norris arasında yaşandı. Kazanan Verstappen oldu. Norris üçüncü olarak podyumda yer aldı.



Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri de dördüncü olarak yarışı tamamladı.