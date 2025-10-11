Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu
Hız severler için Formula 1 Amerika'da. F1 pilotları Azerbaycan, Singapur ve ardından Amerika pistinde nefes kesecek. Singapur yarışının kazananı George Russel olmuştu. Mücadelenin ikinciliği ise Max Verstappen'e gitti. Ancak puan tablosunun lideri Oscar Piastri. Merakla beklenen Formula 1 Amerika GP sıralama turları ve yarış detayları...
Formula 1 yarışlarında sıradaki hedef ABD GP olacak. Pilotlar podyuma çıkmak için birbirleri ile mücadele edecek. Amerika yarışına yönelik antrenman seansı 17 Ekim günü, sprint sıralama turları da 18 Ekim'de düzenlenecek. Peki, Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?