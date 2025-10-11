NTV.COM.TR

Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu

Hız severler için Formula 1 Amerika'da. F1 pilotları Azerbaycan, Singapur ve ardından Amerika pistinde nefes kesecek. Singapur yarışının kazananı George Russel olmuştu. Mücadelenin ikinciliği ise Max Verstappen'e gitti. Ancak puan tablosunun lideri Oscar Piastri. Merakla beklenen Formula 1 Amerika GP sıralama turları ve yarış detayları...

Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu - 1

Formula 1 yarışlarında sıradaki hedef ABD GP olacak. Pilotlar podyuma çıkmak için birbirleri ile mücadele edecek. Amerika yarışına yönelik antrenman seansı 17 Ekim günü, sprint sıralama turları da 18 Ekim'de düzenlenecek. Peki, Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu - 2

FORMULA 1 AMERİKA YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1'de ABD GP heyecanı yaşanıyor. Pilotlar 17 Ekim günü saat 20:30'da antenman seansına çıkacak. 18 Ekim'in ilk saatlerinde sprint sıralama turları başlayacak. Sıralam turu ise 18'ini 19 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saat 00:00'da olacak.

ABD GP yarışı 19 Ekim'de saat 22:00'de gerçekleşecek. Yarış, Bein Sports ekranlarından aktarılacak.

Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu - 3

SİNGAPUR'DA TABLO DEĞİŞTİ

62 turluk Formula 1 Singapur yarışı 5 Ekim'de düzenlendi. Yarışın kazananı kıyasıya rekabet sonunda Mercedes pilotu George Russell oldu. İkincilik yarışı Max Verstappen ile Lando Norris arasında yaşandı. Kazanan Verstappen oldu. Norris üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri de dördüncü olarak yarışı tamamladı.

Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 puan durumu - 4

PUAN TABLOSU

Pilotlar

1. Piastri (McLaren) - 336
2. L. Norris (McLaren)- 314
3. M. Verstappen (Red Bull) - 273
4. G. Russel ( Mercedes) - 237
5. C. Leclerc (Ferrari) - 173
6. L. Hamilton (Ferrari) - 125

Takımlar

1. McLaren - 650
2. Mercedes - 325
3. Ferrari - 298
4. Red Bull - 290
5. Williams - 102
6. RB - 72

