Formula 1 Avusturya GP yarışı ne zaman? Avusturya Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?
Prestijli yarışlardan Formula 1'de sıra Avusturya Grand Prix'te. Takımlar, 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde 71 tur gerçekleştirecek. Sıralama turları 28 Haziran'da yapılacak olan Avusturya GP, sezonun 11. etabı olarak kayıtlara geçiyor. Peki Formula 1 Avusturya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 tutkunları kıyasıya rekabetin olduğu yarışlarında sıradaki etabı olan Avusturya GP için nefeslerini tuttu. Formula 1'de pilotlar klasmanında bugüne kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 198 puan toplayarak zirveye oturdu. Takımlar klasmanında ise McLaren 374 puanla yerini kimseye bırakmıyor. İşte, F1 Avusturya GP detayları...