Formula 1 Avusturya GP yarışı ne zaman? Avusturya Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenecek Formula 1 Avusturya GP'de pilotlar 71 tur atacak. Antrenman turları 27 ve 28 Haziran'da gerçekleşti. Sıralama turu da 28 Haziran günün sonunda yapılacak olan etabın yarışı da 29 Haziran Pazar günü saat 16:00'da düzenlenecek.



Rekabet F1 TV ve beIN SPORTS 4 kanallarından canlı olarak aktarılacak.