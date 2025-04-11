Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Formula 1 2025 Bahreyn Grand Prix'si, 11-13 Nisan tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.



5.412 kilometrelik pistteki sıralama turları 12 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00, yarış ise 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.



Yarışlar, beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.