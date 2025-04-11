Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn olacak. Sezonun ilk üç yarışını McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu yarışta olacak. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden organize edilecek. İşte, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si hakkında bilgiler...