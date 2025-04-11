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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn olacak. Sezonun ilk üç yarışını McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu yarışta olacak. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden organize edilecek. İşte, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si hakkında bilgiler...

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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Formula 1 2025 Bahreyn Grand Prix'si, 11-13 Nisan tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.

5.412 kilometrelik pistteki sıralama turları 12 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00, yarış ise 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarışlar, beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Oscar Piastri (Avustralya): 49

4. George Russell (Büyük Britanya): 45

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

Takımlar

1. McLaren: 111

2. Mercedes: 75

3. Red Bull: 61

4. Ferrari: 35

5. Williams: 19

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