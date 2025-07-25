Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi
Formula 1'de sıradaki durak Belçika olacak. F1 pilotları 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde galibiyet için mücadele edecek. Britanya GP'nin kazananı McLaren pilotu Lando Norris olmuş, takım arkadaşı Piastri de ikincilik elde etmişti. Hız tutkunlarının ve F1 pilotlarının gözü Belçika GP yarışlarında. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ve sıralama turu ne zaman, hangi kanalda?
En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Sezonun 13. yarışı olan Formula 1 Belçika GP sıralama turu ve yarış detayları...