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Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi

Formula 1'de sıradaki durak Belçika olacak. F1 pilotları 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde galibiyet için mücadele edecek. Britanya GP'nin kazananı McLaren pilotu Lando Norris olmuş, takım arkadaşı Piastri de ikincilik elde etmişti. Hız tutkunlarının ve F1 pilotlarının gözü Belçika GP yarışlarında. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ve sıralama turu ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi - 1

En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Sezonun 13. yarışı olan Formula 1 Belçika GP sıralama turu ve yarış detayları...

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Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi - 2

FORMULA 1 BELÇİKA GP SIRALAMA TURU VE YARIŞ DETAYLARI

Sezonun 13. yarışı Belçika'daki 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde olacak. İlk antrenmen seansı 13:30'da 25 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. Sprint sıralama turları aynı gün saat 17:30'da olacak.

Sprint yarışı 26 Temmuz Cumartesi saat 13:30'da, sıralama turları da 17:00'de düzenlenecek.

Belçika GP yarışı ise 27 Temmuz Parzar günü saat 16:00'da yapılacak. Mücadeleler beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.

Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi - 3

Pilot sıralaması

1- Piastri 234
2- Norris 226
3- Verstappen 165
4- Russell 147
5- Leclerc 119
6- Hamilton 103
7- Antonelli 63
8- Albon 46

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