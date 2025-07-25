Formula 1 Belçika yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Belçika GP sıralama turu tarihi

En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Sezonun 13. yarışı olan Formula 1 Belçika GP sıralama turu ve yarış detayları...