Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da sezonun 21. yarışıyla sürecek. Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 16, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si hakkında bilgiler...