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Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da yapılacak. Katar'da düzenlenen 18. etapta Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da sezonun 21. yarışıyla sürecek. Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 16, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si hakkında bilgiler...

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Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 3 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'da başlayacak.

Sprint yarışının 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.30'da gerçekleştirileceği organizasyonda yarış ise 5 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.

Tüm yarışlar; S Sport ve F1 TV üzerinden naklen yayınlanacak.

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 491

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

4. Carlos Sainz (İspanya): 183

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar

1. Red Bull: 731

2. Mercedes: 371

3. Ferrari: 349

4. McLaren: 256

5. Aston Martin: 236

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