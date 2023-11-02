Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da yapılacak. Katar'da düzenlenen 18. etapta Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da sezonun 21. yarışıyla sürecek. Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 16, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si hakkında bilgiler...