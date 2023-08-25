Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si hakkında bilgiler...





