Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de sezonun 14. etabı Hollanda'da düzenlenecek. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde heyecan dorukta olacak. Peki, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si hakkında bilgiler...