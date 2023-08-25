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Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun 14. etabı Hollanda'da düzenlenecek. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde heyecan dorukta olacak. Peki, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. İşte, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si hakkında bilgiler...


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Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları 26 Ağustos'ta yarış ise 27 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar S Sport kanallarından takip edilebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 189

3. Fernando Alonso (İspanya): 149

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148

5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar

1. Red Bull: 503

2. Mercedes: 247

3. Aston Martin: 196

4. Ferrari: 191

5. McLaren: 103

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