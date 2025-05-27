Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'in 9. yarışı için nefesler tutuldu. Monako GP'yi McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazanmıştı. Formula 1 takvimine göre bir sonraki yarış ise İspanya'da olacak. 4.657 km'lik Circuit de Barcelona-Catalunya'da düzenlenecek Formula 1 İspanya GP sıralama turu ve yarışı ne zaman, saat kaçta?
Formula 1 yarışları heyecanla hız tutkunları tarafından takip ediliyor. Sezonun 8. yarışının kazananı Norris olurken, ikinci Ferrari'den Leclerc, üçüncü ise yine McLaren'den Piastri oldu. 9. yarış ise İspanya'da 1 Haziran'da olacak. İşte, İspanya GP hakkında detaylar...