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Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'in 9. yarışı için nefesler tutuldu. Monako GP'yi McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazanmıştı. Formula 1 takvimine göre bir sonraki yarış ise İspanya'da olacak. 4.657 km'lik Circuit de Barcelona-Catalunya'da düzenlenecek Formula 1 İspanya GP sıralama turu ve yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Formula 1 yarışları heyecanla hız tutkunları tarafından takip ediliyor. Sezonun 8. yarışının kazananı Norris olurken, ikinci Ferrari'den Leclerc, üçüncü ise yine McLaren'den Piastri oldu. 9. yarış ise İspanya'da 1 Haziran'da olacak. İşte, İspanya GP hakkında detaylar...

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Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 İSPANYA YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1 İspanya GP, 4.657 km'lik Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılacak. İspanya öncesinde McLaren ikilisinin ardından şampiyonluk mücadelesi veren diğer isim ise Max Verstappen oldu.

Takımlar şampiyonasında McLaren 319 puan, Mercedes 147 puan, Red Bull ise 143 puanla peş peşe geliyor.

Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 3

30 Mayıs Cuma

1. antrenman seansı: 14:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 18:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

31 Mayıs Cumartesi

3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

1 Haziran Pazar

Yarış: 16:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

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