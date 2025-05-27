Formula 1 İspanya GP ne zaman? İspanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 yarışları heyecanla hız tutkunları tarafından takip ediliyor. Sezonun 8. yarışının kazananı Norris olurken, ikinci Ferrari'den Leclerc, üçüncü ise yine McLaren'den Piastri oldu. 9. yarış ise İspanya'da 1 Haziran'da olacak. İşte, İspanya GP hakkında detaylar...