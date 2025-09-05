Formula 1 İtalya GP'de! Formula 1 sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta?
Formula 1, 16. yarışı ile devam ediyor. Hollanda GP ardından takımlar ve pilotlar İtalya GP'de mücadele edecek. Hollanda yarışını Oscar Piastri kazanırken, Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar ise üçüncü olmuştu. F1 takipçileri için bu uzun zamandır gelen en şaşırtıcı sonuç oldu. Hız tutkunları Formula 1 İtalya GP yarış takvimine odaklandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıra İtalya Grand Prix'si olacak. 53 tur atacak F1 pilotları, podyuma çıkmak için nefes kesen bir yarış sergileyecekler. 5-6 Eylül günleri Formula 1 pilotları 3 antrenmen seansına çıkacak. Ardından sıralama turları ve yarış gelecek. İşte, Formula 1 İtalya GP yarışı canlı yayın bilgisi...