Formula 1 İtalya GP'de! Formula 1 sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta?

Formula 1, 16. yarışı ile devam ediyor. Hollanda GP ardından takımlar ve pilotlar İtalya GP'de mücadele edecek. Hollanda yarışını Oscar Piastri kazanırken, Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar ise üçüncü olmuştu. F1 takipçileri için bu uzun zamandır gelen en şaşırtıcı sonuç oldu. Hız tutkunları Formula 1 İtalya GP yarış takvimine odaklandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıra İtalya Grand Prix'si olacak. 53 tur atacak F1 pilotları, podyuma çıkmak için nefes kesen bir yarış sergileyecekler. 5-6 Eylül günleri Formula 1 pilotları 3 antrenmen seansına çıkacak. Ardından sıralama turları ve yarış gelecek. İşte, Formula 1 İtalya GP yarışı canlı yayın bilgisi...

FORMULA 1 İTALYA GP NE ZAMAN?

Formula 1 İtalya Grand Prix'inin antrenman seansları 5 Eylül saat 14:30 ve 18:00'de, 6 Eylül 13:30'da olacak. Sıralama turları ise 6 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de gerçekleşecek.

İtalya GP yarışı ise 7 Eylül Pazar günü saat 16:00'da yapılacak.

İtalya'da 5,7 kilometrelik pistte 53 tur yapılacak İtalya Grand Prix'inde ilk 3 merakla bekleniyor

Hollanda GP'deki 72 turluk yarışta Oscar Piastri 1. oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen onu takip etti. Üçüncülük ise Isack Hadjar'a gitti. George Russell dört, Alex Albon beşinci oldu. Son yarışla beraber pilotlarda son durum şöyle:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren pilotu Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyet elde etti.

