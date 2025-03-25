Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda?
Formul 1 yarış takvimi, hız tutkunları arasında öne çıkıyor. Birbirinden başarılı F1 pilotları, 23 Mart günü Çin GP'de nefes kesen mücadeleye imza attılar. Takımların sıradaki durağı Japonya GP olacak. Peki, Formula 1 Japonya yarışı ne zaman, hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya GP mücadelesi gerçekleşecek! Çin Grand Prix'in kazananı Oscar Piastri olmuştu. Sezonun üçüncü yarışı ise Japonya'da olacak. 2025 Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı canlı yayın detayı...