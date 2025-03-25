Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de Çin Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. 56 tur üzerinden yapılan ve 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'ndeki yarışta Lando Norris, ikinci olmuştu.



Dört sezondur şampiyon olan Max Verstappen'in ardından Monakolu Charles Leclerc 5'inci, Lewis Hamilton ise 6'ncı sırada yer aldı.