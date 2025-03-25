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Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

Formul 1 yarış takvimi, hız tutkunları arasında öne çıkıyor. Birbirinden başarılı F1 pilotları, 23 Mart günü Çin GP'de nefes kesen mücadeleye imza attılar. Takımların sıradaki durağı Japonya GP olacak. Peki, Formula 1 Japonya yarışı ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya GP mücadelesi gerçekleşecek! Çin Grand Prix'in kazananı Oscar Piastri olmuştu. Sezonun üçüncü yarışı ise Japonya'da olacak. 2025 Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı canlı yayın detayı...

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Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya Grand Prix antrenman seansları 4-5 Nisan günlerinde olacak. Sıralama turu ise 5 Nisan günü saat 09:00'da gerçekleşecek. F1 Japonya yarışı da 6 Nisan TSİ sabah saat 08:00'de yapılacak. Japonya'nın ardından Bahreyn GP gerçekleşecek.

Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya yarışı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Formula 1'de Çin Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. 56 tur üzerinden yapılan ve 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'ndeki yarışta Lando Norris, ikinci olmuştu.

Dört sezondur şampiyon olan Max Verstappen'in ardından Monakolu Charles Leclerc 5'inci, Lewis Hamilton ise 6'ncı sırada yer aldı.

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