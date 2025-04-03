NTV.COM.TR

Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi

Formula 1'de 2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya'da! Formula 1 pilotlarının nefes kesecek rekabeti 4 Nisan günü başlıyor. İkinci ayağı Çin'de yapıla Formula 1'in kazananı Oscar Piastri olmuştu. Hız tutkunları Japonya GP'ye yoğunlaştı. Peki, Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi - 1

Birbirinden başarılı pilotların yer aldığı Formula 1'de Japonya GP heyecanı! Antrenman seanslarıyla başlayacak F1 Japonya yarışlarının canlı yayın bilgisi araştırılıyor. 2025 Formula 1 Japonya GP saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi - 2

FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?

2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya GP, Suzuka Pisti'nde gerçekleşecek. 49 turdan oluşacak mücadele 4 Nisan'da antrenman seanslarıyla başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN Sports 4'ten canlı olarak aktarılacak.

4 Nisan Cuma

1. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

5 Nisan Cumartesi

3. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

6 Nisan Pazar

Yarış: 08:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi - 3

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

Bahreyn GP / 13 Nisan - 18:00

Suudi Arabistan GP / 20 Nisan - 20:00

Miami GP / 04 Mayıs - 23:00

Emilia Romagna GP/ 18 Mayıs - 16:00

Monako GP / 25 Mayıs - 16:00

İspanya GP / 01 Haziran - 16:00

Kanada GP / 15 Haziran - 22:00

Avusturya GP / 29 Haziran - 16:00

Britanya GP / 06 Temmuz - 17:00

Belçika GP / 27 Temmuz - 16:00

Macaristan GP / 03 Ağustos - 16:00

Hollanda GP / 31 Ağustos - 16:00

İtalya GP / 07 Eylül - 16:00

Azerbaycan GP / 21 Eylül - 14:00

DAHA FAZLA GÖSTER