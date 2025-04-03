Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi

FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?

2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya GP, Suzuka Pisti'nde gerçekleşecek. 49 turdan oluşacak mücadele 4 Nisan'da antrenman seanslarıyla başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN Sports 4'ten canlı olarak aktarılacak.

4 Nisan Cuma



1. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

2. antrenman seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4



5 Nisan Cumartesi



3. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4



6 Nisan Pazar



Yarış: 08:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4