Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Japonya GP sıralama turları ve yarış tarihi
Formula 1'de 2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya'da! Formula 1 pilotlarının nefes kesecek rekabeti 4 Nisan günü başlıyor. İkinci ayağı Çin'de yapıla Formula 1'in kazananı Oscar Piastri olmuştu. Hız tutkunları Japonya GP'ye yoğunlaştı. Peki, Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta?
Birbirinden başarılı pilotların yer aldığı Formula 1'de Japonya GP heyecanı! Antrenman seanslarıyla başlayacak F1 Japonya yarışlarının canlı yayın bilgisi araştırılıyor. 2025 Formula 1 Japonya GP saat kaçta, hangi kanalda?