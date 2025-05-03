Formula 1 Miami yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvim 2025
Formula 1 Miami Grand Prix antrenman, sıralama turları ve yarış takvimi hız tutkunlarının gündeminde. Suudi Arabistan Grand Prix'ini McLaren pilotu Piastri zaferle tamamlamıştı. Son şampiyon Verstappen ise üçüncülükle yarışı tamamlamıştı. Formula 1 Miami yarışı ne zaman, saat kaçta?
Formula 1 yarış takvimi heyecanla takip ediliyor. Suudi Arabistan yarışının ardından Formula 1 pilotları 5.41 km'lik Miami pistind yerini alacak. Antrenman ve ilk sıralama turu 2 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek. İşte, Formula 1 yarış takvimi...