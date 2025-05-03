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Formula 1 Miami yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvim 2025

Formula 1 Miami Grand Prix antrenman, sıralama turları ve yarış takvimi hız tutkunlarının gündeminde. Suudi Arabistan Grand Prix'ini McLaren pilotu Piastri zaferle tamamlamıştı. Son şampiyon Verstappen ise üçüncülükle yarışı tamamlamıştı. Formula 1 Miami yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Miami yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvim 2025 - 1

Formula 1 yarış takvimi heyecanla takip ediliyor. Suudi Arabistan yarışının ardından Formula 1 pilotları 5.41 km'lik Miami pistind yerini alacak. Antrenman ve ilk sıralama turu 2 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek. İşte, Formula 1 yarış takvimi...

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Formula 1 Miami yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvim 2025 - 2

FORMULA 1 MİAMİ GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Miami GP, 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Yarış 57 turdan oluşacak.

Formula 1'de takımlar yarışında McLaren lider konumdayken, Mercedes ve ardından Red Bull Racing takip ediyor.

2 Mayıs Cuma

1. antrenman seansı: 19:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Sprint sıralama seansı: 23:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

3 Mayıs Cumartesi

Sprint seansı: 19:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

4 Mayıs Pazar

Yarış: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Formula 1 Miami yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 takvim 2025 - 3

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

16-18 Mayıs - Emilia Romagna GP
23-25 Mayıs - Monako GP
30 Mayıs - 1 Haziran - İspanya GP
13-15 Haziran - Kanada GP
27-29 Haziran - Avusturya GP
4-6 Temmuz - Britanya GP
25-27 Temmuz - Belçika GP
1-3 Ağustos - Macaristan GP
29-31 Ağustos - Hollanda GP
5-7 Eylül - İtalya GP
19-21 Eylül - Azerbaycan GP

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