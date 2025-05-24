Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Monako Grand Prix'siyle devam ediyor. İtalya'daki yarışın kazananı Verstappen olmuştu. Formula 1 takvimine göre F1 pilotları, 23 Mayıs günü Monako GP'de antrenman turlarına başladı. Hız tutkunları ''Formula 1 Monako yarışı ne zaman, hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.
Forula 1 Monako GP yarışı 25 Mayıs'ta olacak. Şu ana kadar 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında Oscar Piastri lider konumda. Piastri'yi ise takım arkadaşı Norris takip ediyor. Gözler Monako Grand Prix sıralama turları ve yarışında.