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Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Monako Grand Prix'siyle devam ediyor. İtalya'daki yarışın kazananı Verstappen olmuştu. Formula 1 takvimine göre F1 pilotları, 23 Mayıs günü Monako GP'de antrenman turlarına başladı. Hız tutkunları ''Formula 1 Monako yarışı ne zaman, hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.

Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Forula 1 Monako GP yarışı 25 Mayıs'ta olacak. Şu ana kadar 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında Oscar Piastri lider konumda. Piastri'yi ise takım arkadaşı Norris takip ediyor. Gözler Monako Grand Prix sıralama turları ve yarışında.

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Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 MONAKO GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monako Grand Prix'inde antrenman turları 24 Mayıs'ta tamamlanıyor. Sıralama turu ise 24 Mayıs günü saat 17:00'de olacak.

F1 Monako GP yarışı ise 25 Mayıs'ta saat 16:00'da düzenlenecek. Yarışlar beIN SPORTS kanalından aktarılıyor.

Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 3

3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yapılacak yarış öncesinde McLaren pilotu Oscar Piastri'nin dört, şampiyon pilot Max Verstappen'in iki ve McLaren'ın bir diğer pilotu Lando Norris'in bir Grand Prix zaferi bulunuyor.

Formula 1 Monako yarışı ne zaman? Formula 1 takvimi: F1 Monako GP sıralama turları ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? - 4

FORMULA 1 TAKVİM

30 Mayıs - 1 Haziran - İspanya GP
13-15 Haziran - Kanada GP
27-29 Haziran - Avusturya GP
4-6 Temmuz - Britanya GP
25-27 Temmuz - Belçika GP
1-3 Ağustos - Macaristan GP
29-31 Ağustos - Hollanda GP
5-7 Eylül - İtalya GP
19-21 Eylül - Azerbaycan GP

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