Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Formula 1 tutkunları da yarışların tarihi, saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalarına başladı. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayım başladı. Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Tüm gözler şimdi güncel yarış takviminde olacak. İşte, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si hakkında bilgiler...