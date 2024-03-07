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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Formula 1 tutkunları da yarışların tarihi, saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalarına başladı. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayım başladı. Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Tüm gözler şimdi güncel yarış takviminde olacak. İşte, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde antrenmanlar, sıralama turları ve ana yarış, beIN SPORTS'ta canlı olarak ekranlara gelecek.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Carlos Sainz (İspanya): 15

4. Charles Leclerc (Monako): 12

5. George Russell (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 44

2. Ferrari: 27

3. Mercedes: 16

4. McLaren: 12

5. Aston Martin: 3

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