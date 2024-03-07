Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.



Suudi Arabistan Grand Prix'sinde antrenmanlar, sıralama turları ve ana yarış, beIN SPORTS'ta canlı olarak ekranlara gelecek.