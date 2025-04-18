Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

Hız severlerin takip ettiği Formula 1 yarışlarında sıradaki adres Suudi Arabistan GP oldu. Pilotlar şampiyonluk için 18 - 20 Nisan tarihlerinde mücadele verecek. Suudi Arabistan GP, Fomula 1 sezonunun 5. ayağını oluşturuyor. 6.174 km'lik Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleşecek F1 mücadelesi için canlı yayın bilgisi merak ediliyor.