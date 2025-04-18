NTV.COM.TR

Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. F1 pilotları üç antrenman seansı ardından sıralama turları ve yarışa çıkacak. Bahreyn GP'de kazanan Oscar Piastri olmuştu. İkinci George Russell, üçüncülüğü ise ise Lando Norris kazandı. Formula 1 tutkunları Suudi Arabistan GP antrenman seansı ve sıralama turları ne zaman, saat kaçta merakla araştırıyor.

Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Hız severlerin takip ettiği Formula 1 yarışlarında sıradaki adres Suudi Arabistan GP oldu. Pilotlar şampiyonluk için 18 - 20 Nisan tarihlerinde mücadele verecek. Suudi Arabistan GP, Fomula 1 sezonunun 5. ayağını oluşturuyor. 6.174 km'lik Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleşecek F1 mücadelesi için canlı yayın bilgisi merak ediliyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? - 2

SUUDİ ARABİSTAN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 Suudi Arabistan GP antrenman seansı 18 Nisan'da başlıyor. Buna göre;

18 Nisan
1. antrenman seansı: 16:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
19 Nisan
3. antrenman seansı: 16:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
20 Nisan
Yarış: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Formula 1 Bahreyn GP'yi Lando Norris kazanmıştı. Takımlar şampiyonasında McLaren 151 puanla lider olurken Mercedes 93 puanla ikinci, Red Bull 71 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

2-4 Mayıs Mimami GP
16-18 Mayıs Emilia-Romagna GP
23-25 Mayıs Monaco GP
30 Mayıs-1 Haziran İspanya GP
13-15 Haziran Kanada GP

DAHA FAZLA GÖSTER