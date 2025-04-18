Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 (F1) antrenman ve sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. F1 pilotları üç antrenman seansı ardından sıralama turları ve yarışa çıkacak. Bahreyn GP'de kazanan Oscar Piastri olmuştu. İkinci George Russell, üçüncülüğü ise ise Lando Norris kazandı. Formula 1 tutkunları Suudi Arabistan GP antrenman seansı ve sıralama turları ne zaman, saat kaçta merakla araştırıyor.
Hız severlerin takip ettiği Formula 1 yarışlarında sıradaki adres Suudi Arabistan GP oldu. Pilotlar şampiyonluk için 18 - 20 Nisan tarihlerinde mücadele verecek. Suudi Arabistan GP, Fomula 1 sezonunun 5. ayağını oluşturuyor. 6.174 km'lik Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleşecek F1 mücadelesi için canlı yayın bilgisi merak ediliyor.