Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de sıra Büyük Britanya Grand Prix'te. Pilotlar, şampiyonluk için 12. etapta mücadele edecek. 11. etap olan Avusturya GP'de kazanan Norris olmuştu. İkincilik ise Piastri'nindi. Pilotlar Britanya GP'de 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur atacak. Peki, Britanya GP sıralama turu ve yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya çapında ilgiyle takip edilen Formula 1'de sıradaki yarış İngiltere'de olacak. Pilotlar 5,89 kilometrelik pistte olağanüstü bir rekabet sergileyecek. Önceki Avusturya GP yarışında McLaren pilotları Norris birinci, Piastri ikinci, üçüncü de Leclerc oldu. İşte, Formula 1 yarış takvimi...