Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 BRİTANYA YARIŞI NE ZAMAN?

Britanya GP'de antrenmanlar 4 Temmuz'da saat 14:30 ve 18:00'de gerçekleşirken, sıralama turları da 5 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de olacak.



F1 Britanya GP yarışı da 6 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de gerçekleşecek. Yarış beIN SPORTS ve F1 TV'den canlı olarak takip edilebilecek.