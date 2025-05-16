Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 EMİLİA ROMAGNA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sıradaki mücadele İtalya'daki Emilia Romagna GP'de olacak. Emilia Romagna GP ilk antrenman seansı 16 Mayıs 14:30'da, ikinci antrenman 16 Mayıs saat 18:00'e ve son antrenman seansı ise 17 Mayıs 13:30'da olacak. Sıralama turları da 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak.



Yarış da 18 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlıyor olacak. Antrenman seansları, sıralama turu ve yarış beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.