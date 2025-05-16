Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 yarış takvimi hız severlerin yakın takibinde. Miami GP'nin kazananı 57 tur sonunda McLaren pilotu Piastri olmuştu. Piastri'yi ise takım arkadaşı Norris takip etti. McLaren ikilisini 99 puanla Max Verstappen izledi. Formula 1 yarış takviminde önümüzdeki mücadele Emilia Romagna GP olacak. Emilia Romagna F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada?
Formula 1'de gözler Emilia Romagna aşamasında. İtalya'daki pistte düzenlenecek antrenman seansı ve ardından sıralama turları akabinde nefes kesen yarış gerçekleşecek. Formula 1 yarış takvimine göre Emilia Romagna GP yarışı hangi gün?