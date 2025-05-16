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Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 yarış takvimi hız severlerin yakın takibinde. Miami GP'nin kazananı 57 tur sonunda McLaren pilotu Piastri olmuştu. Piastri'yi ise takım arkadaşı Norris takip etti. McLaren ikilisini 99 puanla Max Verstappen izledi. Formula 1 yarış takviminde önümüzdeki mücadele Emilia Romagna GP olacak. Emilia Romagna F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada?

Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Formula 1'de gözler Emilia Romagna aşamasında. İtalya'daki pistte düzenlenecek antrenman seansı ve ardından sıralama turları akabinde nefes kesen yarış gerçekleşecek. Formula 1 yarış takvimine göre Emilia Romagna GP yarışı hangi gün?

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Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 EMİLİA ROMAGNA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sıradaki mücadele İtalya'daki Emilia Romagna GP'de olacak. Emilia Romagna GP ilk antrenman seansı 16 Mayıs 14:30'da, ikinci antrenman 16 Mayıs saat 18:00'e ve son antrenman seansı ise 17 Mayıs 13:30'da olacak. Sıralama turları da 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak.

Yarış da 18 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlıyor olacak. Antrenman seansları, sıralama turu ve yarış beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.

Formula 1 yarışı: Formula 1 Emilia Romagna GP (İtalya GP) sıralama turları ve yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Formula 1 Takvimi

Monako GP - 25 Mayıs (16:00)
İspanya GP - 1 Haziran (16:00)
Kanada GP - 15 Haziran (22:00)
Avusturya GP - 29 Haziran (16:00)
Britanya GP - 6 Temmuz (17:00)
Belçika GP - 27 Temmuz (16:00)

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