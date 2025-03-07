Formula 1 yeni sezon için geri sayım: Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'tan 35 bin kişi önünde gösteri

Hamilton, "Burası kırmızı bir insan seli gibi. İnanılmaz bir duygu. Onların takımlarına ne kadar bağlı olduğuna yıllardır şahitlik ediyorum. Ferrari için yarışmak benim için büyük bir onur. Onlarla şampiyonluk kazandığımda neler yaşanabileceğini hayal bile edemiyorum." dedi.