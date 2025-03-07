Formula 1 yeni sezon için geri sayım: Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'tan 35 bin kişi önünde gösteri
Formula 1 yeni sezon için geri sayım başladı. Ferrari takımı yeni sezon öncesi Milano sokaklarında taraftarıyla buluştu. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, 35 bin kişinin doldurduğu meydanda gösteri yaptı. Formula 1'de yeni sezon 14-16 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.
İtalyan motorsporları tutkunları, yeni sezon öncesi Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ı görebilmek için Milano'daki Piazza Castello meydanını doldurdu.
Hamilton görkemli kariyerini, bu sporun ikonik takımı Ferrari'de sürdüreceği için heyecanlı.