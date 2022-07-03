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Formula 1'de korkutan kaza

Formula 1'in Büyük Britanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou'nun aracı ters dönerek kum havuzuna sürüklendi ve taklalar attı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Çinli pilotun sağlık durumu iyi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 18:13

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si, ciddi bir kazayla başladı.

Formula 1'de korkutan kaza - 2

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışının ilk turunda, Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.

Formula 1'de korkutan kaza - 3

Kazada Zhou'nun ters dönerek kum havuzuna sürüklenen aracı, taklalar atarak bariyerleri aştı.

Formula 1'de korkutan kaza - 4

Tribünlere çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kazanın ardından yarış durduruldu.

Formula 1'de korkutan kaza - 5

Uzun uğraşlar sonucu aracından çıkarılarak sağlık merkezine götürülen Çinli pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Formula 1'de korkutan kaza - 7

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