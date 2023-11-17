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Formula 1'de rögar kapağı krizi

Las Vegas 40 yıl aradan sonra Formula 1'e ev sahipliği yapıyor. Ancak Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Ferrari pilotu Carlos Sainz, pist üstündeki bir rögar kapağının üzerinden geçerken aracı hasar aldı. Yaşananlar sonrası Ferrari takımından yapılan açıklamada hasarın çok büyük olduğu ve bu durumun Formula 1 adına utanç verici olduğu vurgulandı.

Formula 1'de rögar kapağı krizi - 1

Formula 1'e 40 yıl aranın ardından ev sahipliği yapan ve sezonun 22. yarışının gerçekleşeceği Las Vegas'ta organizasyon sıkıntılı başladı.


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Formula 1'de rögar kapağı krizi - 2

F1 Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Ferrari pilotu Carlos Sainz, pist üstündeki bir rögar kapağının üzerinden geçerken aracı hasar aldı.


Formula 1'de rögar kapağı krizi - 3

İlk antrenman seansının sona ermesinden yaklaşık 2 saat sonra ise Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ikinci antrenman senasının ertelendiği duyurdu.


Formula 1'de rögar kapağı krizi - 4

Sainz, seansı tamamlayamazken Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur, hasarın çok büyük olduğunu ve bu durumun Formula 1 adına utanç verici olduğunu söyledi.


Formula 1'de rögar kapağı krizi - 5

Vasseur, "Motor ve güç ünitesi çok büyük bir hasar aldı. Bu durum kabul edilemez. Bizim için bir servete mal oldu. Carlos'un seansını berbat ettik. 2. antrenman seansında kesinlikle olmayacağız. Formula 1 için bu durum kabul edilemez." diye konuştu.

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