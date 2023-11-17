Formula 1'de rögar kapağı krizi
Las Vegas 40 yıl aradan sonra Formula 1'e ev sahipliği yapıyor. Ancak Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Ferrari pilotu Carlos Sainz, pist üstündeki bir rögar kapağının üzerinden geçerken aracı hasar aldı. Yaşananlar sonrası Ferrari takımından yapılan açıklamada hasarın çok büyük olduğu ve bu durumun Formula 1 adına utanç verici olduğu vurgulandı.
Formula 1'e 40 yıl aranın ardından ev sahipliği yapan ve sezonun 22. yarışının gerçekleşeceği Las Vegas'ta organizasyon sıkıntılı başladı.