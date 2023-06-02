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Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 1

Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde 66 tur üzerinden düzenlenecek İspanya Grand Prix'si için sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 2

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 3

Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 4

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 105
3. Fernando Alonso (İspanya): 93
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69
5. George Russell (Büyük Britanya): 50

TAKIMLAR
1. Red Bull: 249
2. Aston Martin: 120
3. Mercedes: 119
4. Ferrari: 90
5. Alpine: 35

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 5

İspanya Grand Prix'sinden yansıyan diğer kareler...

Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 6
Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 7
Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 8
Formula 1'de sezonun 8. etabı başlıyor (İspanya Grand Prix'sinden kareler) - 9
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