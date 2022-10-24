Formula 1'de takımlar şampiyonu Red Bull

Verstappen, son turlarda büyük çekişmeye sahne olan liderlik mücadelesinde önce Leclerc'i, ardından Hamilton'ı geçti ve 1:42:11.687'lik derecesiyle bu sezon 13. kez podyumun zirvesine çıktı.

Hollandalı sürücü, bu başarısıyla bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun sahipleri Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakaladı.