Forvetlerin karnesi | Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, Immobile mi?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde olacak. Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, ligde çıktığı 23 maçta 11 gol kaydetti. İşte ayrıntılar ve golcülerin karnesi...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.