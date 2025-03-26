Forvetlerin karnesi | Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, Immobile mi?

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbide Ciro Immobile dışında Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Ernest Muçi ile gol arayacak.

Immobile'nin ardından Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva, ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol attı. Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 13 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Gedson Fernandes ise attığı 8 golle vatandaşı Rafa Silva'yı bu alanda takip ediyor. Süper Lig'de 3 golü bulunan Gedson Fernandes, Avrupa'da da 5 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde takımının adına tek golü atan Ernest Muçi ise siyah-beyazlıların diğer bir gol silahı olacak. Bu sezon çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan Muçi, çıktığı 31 müsabakada 6 gol attı.