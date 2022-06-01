Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi

Fransa Açık çeyrek final maçında İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Alexander Zverev'in rakibi oldu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 09:52

Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 1

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası  Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler çeyrek final maçı öncesi Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol rakibi karşı karşıya geldi.

Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 2

256 dakika süren maçta Nadal, dünya 1 numarası Djokovic'i 6-2, 4-6, 6-2, 7-6'lık setlerle devirdi ve etkileyici bir galibiyete imza attı.

Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 3

Nadal, cuma günü çeyrek finalde Carlos Alcaraz'ı yenen 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.

Zverev, 19 yaşındaki İspanyol raketi 6-4, 6-4, 4-6, 7-6'lık setlerle yenmişti.

Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 4
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 5
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 6
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 7
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 8
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 9
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 10
Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi - 11

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