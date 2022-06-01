Fransa Açık'ta Djokovic'i deviren Nadal yarı finale yükseldi

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 09:52
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler çeyrek final maçı öncesi Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol rakibi Rafael Nadal karşı karşıya geldi.
256 dakika süren maçta Nadal, dünya 1 numarası Djokovic'i 6-2, 4-6, 6-2, 7-6'lık setlerle devirdi ve etkileyici bir galibiyete imza attı.
Nadal, cuma günü çeyrek finalde Carlos Alcaraz'ı yenen 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.
Zverev, 19 yaşındaki İspanyol raketi 6-4, 6-4, 4-6, 7-6'lık setlerle yenmişti.