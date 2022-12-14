Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fas-Fransa maçı nedeniyle Faslıların yoğun yaşadığı Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki açıklamasına göre; Yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.
Yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, 'Tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara' karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak.
Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.
Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.
Fas'ın Belçika, İspanya ve Portekiz zaferleri sonrasında İspanya'nın Granada kenti, Fransa'nın başkenti Paris ve Belçika Brüksel'deki kutlamalarda olaylar çıkmış ve bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.
İşte yaşanan olaylardan yansıyan bazı kareler...