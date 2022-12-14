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Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fas-Fransa maçı nedeniyle Faslıların yoğun yaşadığı Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fas-Fransa maçı nedeniyle Faslıların yoğun yaşadığı Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. 

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 2

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki açıklamasına göre; Yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 3

Yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, 'Tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara' karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. 

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 4

Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 5

Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 6

NE OLMUŞTU?

Fas'ın Belçika, İspanya ve Portekiz zaferleri sonrasında İspanya'nın Granada kenti, Fransa'nın başkenti Paris ve Belçika Brüksel'deki kutlamalarda olaylar çıkmış ve bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 7

İşte yaşanan olaylardan yansıyan bazı kareler...

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 8
Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 9
Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 10
Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik önlemi - 11

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