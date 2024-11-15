Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı
UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. Grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı. Paris'teki karşılaşma sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı. Filistin destekçileri ise, karşılaşmasının düzenleneceği Saint-Denis'te bir araya gelerek Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.
UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. Grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı.
Başkent Paris'teki 80 bin kişi kapasiteli Stade de France'ın tribünlerinin büyük kısmı, güvenlik önlemlerinden dolayı az bilet satılması nedeniyle boş kaldı.