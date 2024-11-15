Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı

Karşılaşmayı eski Fransa cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, Francois Hollande ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç öncesi Fransız basınına yaptığı açıklamada, nerede olursa olsun Yahudi karşıtlığına boyun eğmeyeceklerini, şiddetin ve korkutmanın Fransa'da galip gelmeyeceğini belirtti.