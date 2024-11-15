NTV.COM.TR

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı

UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. Grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı. Paris'teki karşılaşma sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı. Filistin destekçileri ise, karşılaşmasının düzenleneceği Saint-Denis'te bir araya gelerek Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 1

UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. Grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı.

Başkent Paris'teki 80 bin kişi kapasiteli Stade de France'ın tribünlerinin büyük kısmı, güvenlik önlemlerinden dolayı az bilet satılması nedeniyle boş kaldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 2

İsrail milli marşının ıslıklandığı maç sırasında İsrail taraftarları kavga çıkardı ve bazı Fransız taraftarlarını darp etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Raphael Arnault, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli aşırıcı taraftarın maça kavga etmek için geldiklerini önden duyurduğunu belirtti.

Arnault, statta çok sayıda linç olayı yaşandığını ifade ederek, aşırı sağcı İsrail tarafların önlemek için neler yapıldığını sordu.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 3

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, İsrailli taraftarların Fransız taraftarları darp ettiği anlara ait görüntüleri paylaşarak, bunun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 4

Karşılaşmayı eski Fransa cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, Francois Hollande ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç öncesi Fransız basınına yaptığı açıklamada, nerede olursa olsun Yahudi karşıtlığına boyun eğmeyeceklerini, şiddetin ve korkutmanın Fransa'da galip gelmeyeceğini belirtti.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 5

Fransa’da Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'te yer alan Stade de France'taki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor.

Filistin destekçileri, son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında, maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 6

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından, maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti.

Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 7

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 8

Başkent Paris'te ve Saint-Denis'te 4 bin polis ve jandarma yanı sıra 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturdu.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 9

Öte yandan, taraftarların, maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 10
Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 11
Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar: İsrail milli marşı ıslıklandı, tribünler karıştı - 12
DAHA FAZLA GÖSTER