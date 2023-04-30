Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un

Fransa Kupası finalinde Toulouse ile Nantes başkent Paris'teki Stade de France'ta karşılaştı.
Final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.
Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.
Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da takip etti.
Maça iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde işaret fişekleri yakıldı.
Maça bu nedenle kısa süreliğine ara verildi.
Toulouse'un Fransız başantrenörü Philippe Montanier, Fransa Kupası final maçını kazandıktan sonra kupayı öpüyor.
Toulouse takımının futbolcularının kupa sevinci.