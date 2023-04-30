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Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu. Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 1

Fransa Kupası finalinde Toulouse ile Nantes başkent Paris'teki Stade de France'ta karşılaştı.

Final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

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Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 2

Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 3

Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 4

Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da takip etti.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 5

Maça iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde işaret fişekleri yakıldı.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 6

Maça bu nedenle kısa süreliğine ara verildi.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 7

Toulouse'un Fransız başantrenörü Philippe Montanier, Fransa Kupası final maçını kazandıktan sonra kupayı öpüyor.

Fransa Kupası Nantes'ı farklı yenen Toulouse'un - 8

Toulouse takımının futbolcularının kupa sevinci.

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