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Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

2022 Dünya Kupası'ndan ikincilikle ayrılan Fransa Milli Takımı oyuncuları, Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar tarafından karşılandı.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 1

2022 Dünya Kupası'ndan ikincilikle ayrılan Fransa Milli Takımı'nı Paris'te Concorde Meydanı'nda yaklaşık 50 bin taraftar alkışlarla karşıladı.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 2

Yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev aldığı alanda, ellerinde Fransız bayrakları olan taraftarlar Fransa milli marşını okudu ve "Teşekkürler Maviler" sloganı attı.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 3

Meydanda bulunan bir binanın balkonundan futbolcular, taraftarları selamladı ve alkışladı.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 4

FRANSIZ FUTBOLCULARA KARŞI SOSYAL MEDYADA IRKÇILIK

Öte yandan, sosyal medyada bazı Afrika asıllı Fransız futbolcuların ırkçı sözlere maruz kalmasına Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 5

Oudea-Castera, sosyal medyada ırkçı sözlere maruz kalan Kingsley Coman ve tüm Fransız oyuncularıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 6

Rome, Dünya Kupası final maçından bu yana Kylian Mbappe ve Coman'ın da aralarında olduğu birçok Fransa Milli Takım futbolcusunun ırkçılığa maruz kaldığına değinerek, bunu "dayanılmaz" olarak niteledi.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 7

Bakan Rome, "Bu (ırkçı) sözleri en sert dille kınıyorum" ifadesini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 8
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 9
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 10
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 11
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 12
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 13
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 14
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 15
Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı - 16

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