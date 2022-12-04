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Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam Polonya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 16 turunda Polonya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Fransa'nın en büyük kozu Kylian Mbappe olacak. Polonya ise dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski ile gol arayacak. Peki, Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 1

FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya bu akşam karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 2

MÜCADELEYİ VENEZUELALI HAKEM YÖNETECEK

Saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.

Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 3

KAZANAN TAKIM İNGİLTERE-SENEGAL MAÇININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 4

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSLARI 

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.

Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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