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Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Son şampiyon Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Paul Pogba ve N'Golo Kante sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 1

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son şampiyon Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa'da sakatlıkları bulunan Paul Pogba ve N'Golo Kante, kadroda yer almadı.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 2

D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 3

Savunma: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 4

Orta saha: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (Olimpik Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus)

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 5

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 6
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 7

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