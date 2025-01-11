Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe, 20 milyon euroluk stoperi istiyor

20 MİLYON EURO BEKLENTİ

Ligue 1 kulübü daha önce, Zeze’nin ayrılığına onay verebilmeleri için en az 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi gerektiğini açıklamıştı.

Nantes altyapısından yetişen Zeze’nin, 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.