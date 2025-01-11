Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe, 20 milyon euroluk stoperi istiyor
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen Nathan Zeze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-yeşilliler daha önce 19 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğunu açıklamıştı. Fransız kaynaklara göre, sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncuyla ileri düzey görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.