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Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı?

PFDK kararlarını açıkladı! Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında oynayacak isimler spor severlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası'nda düzenlenen Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi ardından peş peşe cezalar geldi. Gözler Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçında! Fenerbahçe'de kimler ceza aldı, Fred oynayacak mı?

Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 1

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Fred'in, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında yer alıp almayacağı bekleniyordu. Fenerbahçe'nin, kupada karşılaştığı Galatasaray maçı sonrası PFDK kararları açıklandı ve cezalı isimler belli oldu. İşte, Fred'in son durumu...

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Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 2

FRED TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen mücadelede gergin anlar yaşandı. PFDK söz konusu maça yönelik kararlarını duyurdu.

Buna göre Frederico Rodrigues de Paula Santos ya da bilinen ismi ile Fred, ''müsabaka hakemine yönelik hakaretleri'' sebebiyle 3 maç ceza aldı.

Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 3

Öte yandan Mert Hakan Yandaş ise ''rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi'' sebebinden 1 maç ceza aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho ise ''rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi'' nedeniyle de 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı.

Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 4

Söz konusu cezalar 4 maç cezasından az olduğundan sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak. Buna bağlı olarak Fred ve Jose Mourinho, Trabzonspor ile gerçekleşecek karşılaşmada sahada olacak.

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