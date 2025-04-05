Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı?

FRED TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen mücadelede gergin anlar yaşandı. PFDK söz konusu maça yönelik kararlarını duyurdu.



Buna göre Frederico Rodrigues de Paula Santos ya da bilinen ismi ile Fred, ''müsabaka hakemine yönelik hakaretleri'' sebebiyle 3 maç ceza aldı.