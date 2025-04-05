Fred hangi maçlarda yok? Fred Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacak mı?
PFDK kararlarını açıkladı! Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında oynayacak isimler spor severlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası'nda düzenlenen Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi ardından peş peşe cezalar geldi. Gözler Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçında! Fenerbahçe'de kimler ceza aldı, Fred oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Fred'in, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında yer alıp almayacağı bekleniyordu. Fenerbahçe'nin, kupada karşılaştığı Galatasaray maçı sonrası PFDK kararları açıklandı ve cezalı isimler belli oldu. İşte, Fred'in son durumu...