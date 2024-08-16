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Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakatlığı bulunan Fred ve transferde adı Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nu Göztepe maçının kamp kadrosuna dahil etti. Fred'in kendini iyi hissettiği ve yarın sarı-kırmızılılar karşısında kısa süre alabileceği öğrenildi.

Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, sakatlığı bulunan Fred ve transferde adı Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nu 24 kişilik kamp kadrosuna dahil etmişti.

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Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 2

FRED'DEN İYİ HABER

Fenerbahçe'de Fred'in kendini iyi hissettiği ve Göztepe karşısında kısa bir süre alabileceği öğrenildi.

Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 3

Ferdi Kadıoğlu ise son antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Hafif sakatlığı nedeniyle Lille maçında forma giyemeyen milli futbolcu sakatlığını atlatmış durumda.

Forma şansı verilmesi halinde Göztepe karşısında süre alacak.

Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 4

NE OLMUŞTU?

Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano karşısında sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti.

Brezliyalı futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. 

Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 5
Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 6
Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber - 7
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