Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakatlığı bulunan Fred ve transferde adı Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nu Göztepe maçının kamp kadrosuna dahil etti. Fred'in kendini iyi hissettiği ve yarın sarı-kırmızılılar karşısında kısa süre alabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, sakatlığı bulunan Fred ve transferde adı Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nu 24 kişilik kamp kadrosuna dahil etmişti.