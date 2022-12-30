Futbol dünyası yasta! Pele için taziye mesajları

İlerleyen kanserinin ardından çoklu organ yetmezliğinden 82 yaşında vefat eden Pele'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kral Pele'nin ilham veren sevgi dolu yolculuğu, bugün itibarıyla son buldu. Spora kattığı dehasıyla dünyayı büyüleyen Pele, hayatı boyunca eylemleriyle savaş durdurdu ve toplum yararına birçok çalışma yürüttü. Pele, tüm sorunların tedavisi için, en fazla sevginin gücüne inanırdı. Onun bu mesajı, gelecek nesillere verdiği mirastır. Her zaman sevgiyle kalın." ifadeleri kullanıldı. Pele'nın vefatı sonras futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı.
Pele’nin yaşamını yitirmesinin ardından bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar ise şöyle:
Cristiano Ronaldo: Tüm Brezilya'ya ve Pele'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele'ye sadece 'hoşça kal' demek, futbol dünyasının şu anda hissettiği acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Düne, bugüne ve sonsuza kadar uzanacak bir miras bıraktı.
Lionel Messi: "Huzur içinde uyu Pele."
Neymar: "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"
Kylian Mbappe: "Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.
Enner Valencia: "Huzur içinde yat Pele"
Josef: "Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi."
Vincenzo Montella: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı."
Brezilya Futbol Federasyonu: "Kral Pele"
Manchester United: "Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığınız mutluluk için teşekkür ederiz. "Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele".
Santos: "Sonsuz"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Futbol. Kral. Sonsuzluk.
İngiliz eski efsane oyunculardan Gary Lineker: Futbola kendini en çok adayan, en neşeli yüzü Pele, öldü. Onun çıktığı maçlar, çok az futbolcuya nasip oldu. Futbolun en önemli kupasını, o harika sarı formasıyla 3 kez kaldırdı. Bizi bırakmış olabilirsin ama futbolda her zaman ölümsüzler arasında kalacaksın.
Mesut Özil: Bu oyunun en büyük efsanelerinden Pele, huzur içinde uyu. Mirasın her zaman sürecek. 'Cennet' takımında Maradona ve Pele, her zaman yenilmez kalacaklar.
Kulüpler ve federasyonlar da Pele'yi unutmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu: Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele.