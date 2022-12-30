Futbol dünyası yasta! Pele için taziye mesajları

İlerleyen kanserinin ardından çoklu organ yetmezliğinden 82 yaşında vefat eden Pele'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kral Pele'nin ilham veren sevgi dolu yolculuğu, bugün itibarıyla son buldu. Spora kattığı dehasıyla dünyayı büyüleyen Pele, hayatı boyunca eylemleriyle savaş durdurdu ve toplum yararına birçok çalışma yürüttü. Pele, tüm sorunların tedavisi için, en fazla sevginin gücüne inanırdı. Onun bu mesajı, gelecek nesillere verdiği mirastır. Her zaman sevgiyle kalın." ifadeleri kullanıldı. Pele'nın vefatı sonras futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

Pele’nin yaşamını yitirmesinin ardından bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar ise şöyle: