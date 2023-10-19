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Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım

İsrail-Filistin arasında yaşananlar futbol dünyasının da yakın takibinde. Birçok futbolcu, sivil can kayıplarına tepki gösterdi. Ancak kariyerini Avrupa ülkelerinde sürdüren bu isimler yaptırımlarla karşı karşıya.

Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım - 1

Almanya'da da Mainz forması giyen Anwar El Ghazi, İsrail'e tepki ve Filistin halkına destek mesajları paylaştı. Fas asıllı Hollandalı "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadeleri nedeniyle önce kadro dışı bırakıldı, ardından Mainz'daki sözleşmesi feshedildi.


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Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım - 2

Sivil can kayıplarını kınayan eski ve faal birçok futbolcu var.

Fransız efsane, Manchester United'ın unutulmaz oyuncusu Eric Cantona, Filistin halkına destek mesajı gönderdi.


Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım - 3

Gazze'de yaşananlara tepki gösteren bir diğer futbolcu da Youcef Atal. Kulübü Nice, Cezayirli futbolcuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım - 4

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da "Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki futbolcunun Gazze'de yaşayanlara maddi yardım gönderdiği de açıklanmıştı.

Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım - 5

Filistin'e destek mesajları gönderen futbolcular işlerini kaybetmeye başladı, bazılarının vatandaşlıklarının düşürülmesi dahi gündemde.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema, saldırıların ardından "Dualarımız, kadın veya çocuk ayırt etmeyen, bu zalim bombardımana bir kez daha kurban giden Gazze halkıyla" mesajını paylaştı.

Bu açıklamaya Fransa içişleri bakanından sert tepki geldi. Gerald Darmain, Benzema'nın teröristlerle bağlantısı olduğunu iddia etti.

Milletvekili Valérie Boyer de, Fransız yıldızın vatandaşlıktan çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'u 2022'de kazanan Benzema, haziran ayında efsanesi olduğu Real Madrid'den ayrılarak Suudi ekibi Al İttihad'la sözleşme imzalamıştı.

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