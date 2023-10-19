Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım
İsrail-Filistin arasında yaşananlar futbol dünyasının da yakın takibinde. Birçok futbolcu, sivil can kayıplarına tepki gösterdi. Ancak kariyerini Avrupa ülkelerinde sürdüren bu isimler yaptırımlarla karşı karşıya.
Almanya'da da Mainz forması giyen Anwar El Ghazi, İsrail'e tepki ve Filistin halkına destek mesajları paylaştı. Fas asıllı Hollandalı "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadeleri nedeniyle önce kadro dışı bırakıldı, ardından Mainz'daki sözleşmesi feshedildi.