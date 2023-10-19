Futbol dünyasında saldırılara tepki gösteren isimlere yaptırım

Filistin'e destek mesajları gönderen futbolcular işlerini kaybetmeye başladı, bazılarının vatandaşlıklarının düşürülmesi dahi gündemde.



Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema, saldırıların ardından "Dualarımız, kadın veya çocuk ayırt etmeyen, bu zalim bombardımana bir kez daha kurban giden Gazze halkıyla" mesajını paylaştı.



Bu açıklamaya Fransa içişleri bakanından sert tepki geldi. Gerald Darmain, Benzema'nın teröristlerle bağlantısı olduğunu iddia etti.



Milletvekili Valérie Boyer de, Fransız yıldızın vatandaşlıktan çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.



Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'u 2022'de kazanan Benzema, haziran ayında efsanesi olduğu Real Madrid'den ayrılarak Suudi ekibi Al İttihad'la sözleşme imzalamıştı.