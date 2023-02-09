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Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu

Dünyanın birçok noktasında oynanan maçlar öncesinde takımlar, Türkiye'yi yasan boğan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu - 1

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ve Al-Ahli'nin karşı karşıya geldiği maç önceside saygı duruşu gerçekleştirildi.


Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu - 2

Almanya Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Bochum da mücadele öncesinde de saygı duruşu yapıldı.


Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu - 3

Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ve Paris Saint Germain karşılaştı. Stadyum maç öncesinde sessizliğe büründü. 

Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu - 4

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord da NEC Nijmegen'le Hollanda Kupası son 16 turunda oynadığı maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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