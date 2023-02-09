Futbol dünyasından Türkiye için saygı duruşu

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ve Al-Ahli'nin karşı karşıya geldiği maç önceside saygı duruşu gerçekleştirildi.
Almanya Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Bochum da mücadele öncesinde de saygı duruşu yapıldı.
Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ve Paris Saint Germain karşılaştı. Stadyum maç öncesinde sessizliğe büründü.
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord da NEC Nijmegen'le Hollanda Kupası son 16 turunda oynadığı maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.