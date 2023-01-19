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Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi?

Lionel Messi’li Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr Suudi Arabistan'da karşılaşacak. İki yıldız futbolcuyu yeniden buluşturan mücadelenin Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde olması bekleniyor. Peki son dönemin en iyisi tartışmalarında sürekli kıyaslanan 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusunun yanıtına futbol dünyası ne diyor? İşte futbol dünyasına damga vurmuş efsane isimlerin Ronaldo ya da Messi tercihleri...

Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 1

Pele

"Cristiano ile Messi’yi karşılaştıramazsınız. Cristiano golcü, Messi golcü ve oyun kurucu. Takımım için Messi’yi tercih ederim"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 2

Diego Maradona

"Sihirli bir değnek tarafından dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Ronaldo ise bir hayvan. Saf bir güç"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 3

Mourinho

"Eğer Messi dünyanın en iyisiyse, Ronaldo bu evrenin en iyisi"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 4

Zidane

"Cristiano en iyisi. Messi onun rakibi ve bu herkesin görmek istediği bir rekabet. Ama Ronaldo olağanüstü. Onu tarif edecek kelime yok. Harika bir kariyerim olmasına rağmen benden daha iyi. O tüm zamanların en iyisi."


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 5

Franz Beckenbauer

"Messi dünyanın en iyisi"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 6

Figo

"Benim dönemimde oynasalardı, Messi ile Ronaldo bu kadar konuşulmazdı"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 7

Pellegrini

"Ronaldo, Messi'den daha faydalı bir isim o yüzden de ondan daha iyi"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 8

Henry

"Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu ama taraftarlar ikisini de birlikte izlemek istiyor"

Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 9

Neymar

"Dünyada kimse Messi'nin yapabildiklerini yapamaz"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 10

Ronaldo Nazario

"Cristiano Ronaldo, herkesin tekrarlaması çok zor olacak inanılmaz şeyler yapıyor. Ama Messi bir daha kimsenin yapamayacağı şeyler yapıyor. Messi benim için dünyanın en iyi futbolcusu"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 11

Arda Turan

"Cristiano Ronaldo çok özel bir oyuncu ama Messi bambaşka"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 12

Cruyff

"Messi'nin üzerine takım kurarsınız ama Ronaldo'nun üzerine kuramazsanız"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 13

Gary Lineker

"Ronaldo'yu ben de seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. O çok büyük bir futbolcu ama bana göre en iyinin kim olduğu çok açık; Messi"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 14

Ricardo Quaresma

"Ronaldo kimse ile karşılaştırılmaz, dünyanın en iyi futbolcusu"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 15

Capello

"Ronaldo'nun tekniği, doğuştan yetenekli Messi kadar iyi değil"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 16

Guti

"Bunu kabul etmek kolay değil ama Messi, Ronaldo'dan daha iyi"


Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi? - 17

Almeida

"Hiç şüphe yok ki Cristiano, Messi'den daha iyi. Her ikisi de büyük futbolcular, ama Cristiano daha iyi. Çünkü takımı için kader anlarında sonucu çok daha fazla belirliyor"


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