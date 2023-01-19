Futbol dünyasının tercihleri: Ronaldo mu, Messi mi?

Pele
"Cristiano ile Messi’yi karşılaştıramazsınız. Cristiano golcü, Messi golcü ve oyun kurucu. Takımım için Messi’yi tercih ederim"
Diego Maradona
"Sihirli bir değnek tarafından dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Ronaldo ise bir hayvan. Saf bir güç"
Mourinho
"Eğer Messi dünyanın en iyisiyse, Ronaldo bu evrenin en iyisi"
Zidane
"Cristiano en iyisi. Messi onun rakibi ve bu herkesin görmek istediği bir rekabet. Ama Ronaldo olağanüstü. Onu tarif edecek kelime yok. Harika bir kariyerim olmasına rağmen benden daha iyi. O tüm zamanların en iyisi."
Franz Beckenbauer
"Messi dünyanın en iyisi"
Figo
"Benim dönemimde oynasalardı, Messi ile Ronaldo bu kadar konuşulmazdı"
Pellegrini
"Ronaldo, Messi'den daha faydalı bir isim o yüzden de ondan daha iyi"
Henry
"Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu ama taraftarlar ikisini de birlikte izlemek istiyor"
Neymar
"Dünyada kimse Messi'nin yapabildiklerini yapamaz"
Ronaldo Nazario
"Cristiano Ronaldo, herkesin tekrarlaması çok zor olacak inanılmaz şeyler yapıyor. Ama Messi bir daha kimsenin yapamayacağı şeyler yapıyor. Messi benim için dünyanın en iyi futbolcusu"
Arda Turan
"Cristiano Ronaldo çok özel bir oyuncu ama Messi bambaşka"
Cruyff
"Messi'nin üzerine takım kurarsınız ama Ronaldo'nun üzerine kuramazsanız"
Gary Lineker
"Ronaldo'yu ben de seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. O çok büyük bir futbolcu ama bana göre en iyinin kim olduğu çok açık; Messi"
Ricardo Quaresma
"Ronaldo kimse ile karşılaştırılmaz, dünyanın en iyi futbolcusu"
Capello
"Ronaldo'nun tekniği, doğuştan yetenekli Messi kadar iyi değil"
Guti
"Bunu kabul etmek kolay değil ama Messi, Ronaldo'dan daha iyi"
Almeida
"Hiç şüphe yok ki Cristiano, Messi'den daha iyi. Her ikisi de büyük futbolcular, ama Cristiano daha iyi. Çünkü takımı için kader anlarında sonucu çok daha fazla belirliyor"