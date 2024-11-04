"Futbol için iyi, hakem için kötü bir geceydi" (Spor yazarlarından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu)
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler son dakika golüyle maçı 3-2 kazandı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için değerlendirmeleri...
FUTBOL İÇİN İYİ, HAKEM İÇİN KÖTÜ BİR GECEYDİ
"Maçın kronometre süresi 108 dakika. Topun oyunda kalma süresi ise sadece 40 dakikaydı dün gece. İki takımın da bu 40 dakikada yaptıklarını takdir etmek gerekiyor. Bize 5 gol, pozisyonlar ve çok yoğun bir mücadele izlettiler. Gerek Trabzonspor, gerekse de Fenerbahçe kazanmak için herşeyi ortaya koydu. Durum böyle olunca da futbol çerçevesinden bakınca harika bir maç ortaya çıktı."
(Güntekin Onay - Hürriyet)