"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu)
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan derbi başladığı gibi bitti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi değerlendirmesi...
FUTBOL ZEVKİNİ ÖLDÜRÜYORLAR
Kadro kalitelerine bakınca iyi futbol bekleyen herkes ilk yarı sonunda hayal kırıklığı yaşadı. İki tarafın oyuncuları o kadar top rakipteyken kısmına konsantre olmuştu ki, 10 pas yapan 1 gol atmış sayılsa yine de ilk yarı berabere biterdi. Buna bir de Arda Kardeşler’in her pozisyona faul çalarak kontrolü kaybetmeme çabası eklenince ismi büyük derbide oynanan oyun iki taraf için de pozisyon getirmedi. 2. yarıya İsmail Yüksel ile başlayıp İrfan Can’ı sağa gönderen Fenerbahçe az da olsa ilk yarıdaki oyunun üstüne çıktı. İsmail sürekli beklerin arkasına koşular yaparak takımının rakip kaleye gitmesini sağladı. Ancak 2 takımında bu maçları çözebilecek Icardi, Dzeko, Kerem ya da Szymanski gibi yıldızları markajdan kurtulup devreye giremediler. Ziyech, Szymanski, King ve Icardi denemeleri başarısız olunca futbol maçından çok sinir harbini andıran derbi oyunun hakkı bir skorla bitti.
(Erman Özgür-FANATİK)