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"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu)

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan derbi başladığı gibi bitti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi değerlendirmesi...

"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu) - 1

FUTBOL ZEVKİNİ ÖLDÜRÜYORLAR

Kadro kalitelerine bakınca iyi futbol bekleyen herkes ilk yarı sonunda hayal kırıklığı yaşadı. İki tarafın oyuncuları o kadar top rakipteyken kısmına konsantre olmuştu ki, 10 pas yapan 1 gol atmış sayılsa yine de ilk yarı berabere biterdi. Buna bir de Arda Kardeşler’in her pozisyona faul çalarak kontrolü kaybetmeme çabası eklenince ismi büyük derbide oynanan oyun iki taraf için de pozisyon getirmedi. 2. yarıya İsmail Yüksel ile başlayıp İrfan Can’ı sağa gönderen Fenerbahçe az da olsa ilk yarıdaki oyunun üstüne çıktı. İsmail sürekli beklerin arkasına koşular yaparak takımının rakip kaleye gitmesini sağladı. Ancak 2 takımında bu maçları çözebilecek Icardi, Dzeko, Kerem ya da Szymanski gibi yıldızları markajdan kurtulup devreye giremediler. Ziyech, Szymanski, King ve Icardi denemeleri başarısız olunca futbol maçından çok sinir harbini andıran derbi oyunun hakkı bir skorla bitti.

(Erman Özgür-FANATİK)



SPOR&SKOR HABERLERİ

"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu) - 2

UMARIM SUUDİ TELEVİZYONU MAÇI YAYINLAMIŞTIR

Dün Kadıköy’de ilk 45 dakika tamamlanıp uzatma süresi gösterildiğinde, elektronik tabelada “+45” yazmasını bekledim bir an! Çünkü koskoca 45 dakikada neredeyse hiçbir şey oynanmadı. Feridun Düzağaç ustanın sözcükleriyle, kaygıların hayalleri boğduğu bir devre izledik dün.

İki takım soyunma odalarına gittiğinde nispeten olumlu veriler Galatasaray’ı, olumsuzlar Fenerbahçe’yi gösteriyordu. Zira topa Galatasaray daha fazla sahipti, cılız da olsa etkin anlar, özellikle Barış’ın bindirmeleriyle sarı kırmızılılar tarafından üretildi.

İkinci devre, ilk yarıdan bir kademe daha fazla futbol oynansa da, büyük resimde “dağın fare doğurması” gerçeğinden uzaklaşamadık. Bu haftaya toplamda 32 maçın 28’ini kazanarak gelen, 65 yılın Süper Lig rekoru total 86 puanı toplayan iki ekibe yakışmayan, eğlencesi eksik bir 90 dakikaydı her haliyle.

Umarım Suudi Arabistanlı yetkililer de dünkü berbat maçı izleyip Süper Kupa için teklif ettikleri paradan vazgeçerler de, en azından cumhuriyetin yüzüncü yılında Atatürk Olimpiyat’ta oynanır o simge müsabaka.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)


"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu) - 3

VAR VE İCARDİ 3 PUANA ENGEL OLDU

Geçen sezon Galatasaray adına deplasmanda 3 gollü derbi galibiyetinin şifresi geçiş oyunuydu. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda ne rakibin pas oyununu kırabildi ne de çok çalışan ama derine gelirken pili biten Dzeko'yu pozisyona sokabildi. Kartal'ın 3 değişiklik yapması ve Batshuayi'yi son düdüğe iki dakika kala oyuna alması da bir teknik adamlık problemi… İsmail-King hamlelerinin ev sahibine enerji getirdiği doğrudur ama Fenerbahçe maçı geçen sezonun ikinci derbisinde olduğu gibi 5 hücum ve rakip kaleye sıfır isabetli şutla bitirdi. Takım oyunu alkışlık olan Galatasaray, Kadıköy'den 3 puan çıkartamadıysa bunun sebebi bir pozisyonda VAR ve çabukluğunu yitiren İcardi'nin 3 pozisyonda geç kalmasıdır. Geçen sezonun iki derbisinde tabelada farkı yaratan da buydu zaten.

(Bülent Timurlenk-SABAH)


"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu) - 4

BUNLAR MI ŞAMPİYON?

Kadıköy'de rakibe yüzde 60 topu vermek, bir derbi maçı için oyun karakteri değil. İrfan Can'ın merkeze alınması bir hamle. Tutmadığı ortada, 45'i bekleme.

Maçta rekor faul yapılmış. Öyle bir şey yok. "Başım belaya girmesin" diyen hakem derbiyi yönetti. Kendini yere atana düdüğü çaldı. Atışları geç yaptırttı. En pahalı kadrolardan oyun bekleyenlere, yerde yatanları ve sağlık heyetini seyrettirdi. Arda Kardeşler'in "Yangın söndürücü" profili de devredeydi. Fenerbahçe baskı yaptığı an, "hoooop" bir faul ile topu taşıdı öbür sahaya.

"Şampiyon olacak takımı" seyretmek amacımızdı. Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi? Küçük hedeflerin, çapsız fikirleri vardı sahada. Tüm dinamikleriyle… Okan Buruk, İsmail Kartal'a; "Şahane" bir ders verdi. Büyük takım hocasının nasıl düşünmesi gerektiğini, sezon ezberlerinden neden vazgeçilmeyeceğini, baskı altında oyunculara nasıl davranması gerektiğini sahaya astı, tablo gibi.

(Gürcan Bilgiç-FOTOMAÇ)

"Futbol zevkini öldürüyorlar" (Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu) - 5

BU DERBİNİN KENDİSİ 'FAUL'.

Derbinin şampiyonluk yolunda önemi yüzünden ve her iki takımı arkadan kovalayan olmadığı için kimse risk almadı maçta… Oynamadıkları futbolu faulle örtmeye çalıştı ikisi de. Hele ilk yarı; ne teknik direktörler ne futbolcular ne de hakem elini taşın altına koydu.

İlk 40 dakikada Galatasaray’ın üç Fenerbahçe’nin bir şutu vardı ki hiç biri kaleyi bulamadı. İlginçtir; yine de heyecanlıydı maç. Çünkü mücadele hatta futbol kuralları içinde kavga vardı sahada. Karşıdakini oynatmamak için son derece agresif bir sertlik içindeydi futbolcular. Rakiplerine de acımadılar, para verip futbol seyretmek için gelmiş faul görüp eve dönen tribünlere de!

İkinci yarı Fenerbahçe’deki değişiklik maçın sıkışıklığını biraz azalttı. Fenerbahçe rakip kaleye gittikçe Galatasaray’a da rakip kale yolu aralandı. Ama kazanma niyeti yoktu ki kimsede.Mertens yerine Zaha girdikten sonra Kerem Mertens’in yerine Zaha kanada geçti. Fenerbahçe’de ise Tadic yerini King’e bıraktı ki, İsmail Kartal en iyisini yaptı. Tadic dayanılmaz durumdaydı çünkü.

Boey’in ilk sarısını kırmızıya çevirmekten çekindi resmen hakem. Crespo’yu yere indiren Boey’e ikinci sarı kartı göstermeyerek Galatasaray’ı eksiltmek istemedi.

Sonuçta tepeden tırnağa “faul”dü derbi. Zaten canı sıkkındı herkesin; Süper Ligin en büyük iki “yatırımı” daha da sıktı canları.
(Ercan Güven-MİLLİYET)

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