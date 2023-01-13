NTV.COM.TR’ye geri dön

Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Fransız sol bek Benjamin Mendy, tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada aklandı. Mendy karar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar - 1

Tecavüz ve taciz suçlamaların ardından Manchester City tarafından kadro dışı bırakılan, kefaletle serbest kalan Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar çıktı.


Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar - 2

Daily Mail'den Jack Gaughan'ın haberine göre; Fransız futbolcu, yargılandığı altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davalarında suçsuz bulundu.


Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar - 3

28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.


Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar - 4

Jüri, bir tecavüz ve bir tecavüz girişimi hakkında ise çoğunluk sağlayamadığı için bu iki dava tekrar görülecek.


Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar - 5

Yedi suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan iki suçlama için yargı süreci devam edecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER