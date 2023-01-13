Futbolcu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar

Tecavüz ve taciz suçlamaların ardından Manchester City tarafından kadro dışı bırakılan, kefaletle serbest kalan Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında karar çıktı.
Daily Mail'den Jack Gaughan'ın haberine göre; Fransız futbolcu, yargılandığı altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davalarında suçsuz bulundu.
28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Jüri, bir tecavüz ve bir tecavüz girişimi hakkında ise çoğunluk sağlayamadığı için bu iki dava tekrar görülecek.
Yedi suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan iki suçlama için yargı süreci devam edecek.