Futbolcu değil uyuşturucu baronu!

İskoçya'nın ikinci ligi Greenock Morton takımında forma giyen 33 yaşındaki Jay Emmanuel-Thomas, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı'nda piyasa değeri 600 bin sterlin olan 60 kilogram ağırlığında uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın ile bağlantılı olduğu şüphesiyle İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından Glasgow yakınlarındaki Gourock'taki evinde çarşamba akşamı gözaltına alındı.