Futbolcular sadece bahis değil sanal kumar da oynamışlar. "86 bin liramıza çöktüler."

Futbolcu ve külüp başkanı 20 ismin tutuklandığı bahis ve şike soruşturmasında şüphelilere yönelik birçok iddia var. Cep telefonlarında sadece bahis değil yasa dışı sanal kumar oynadıklarına dair yazışmalar da bulundu. Şüphelilerden bazıları sıkıntısını anlatıyor, bazıları ise yapacağı kupan için onay istiyor.