Futbolcular sadece bahis değil sanal kumar da oynamışlar. "86 bin liramıza çöktüler."
13.12.2025 14:57
NTV - Haber Merkezi
Futbolcu ve külüp başkanı 20 ismin tutuklandığı bahis ve şike soruşturmasında şüphelilere yönelik birçok iddia var. Cep telefonlarında sadece bahis değil yasa dışı sanal kumar oynadıklarına dair yazışmalar da bulundu. Şüphelilerden bazıları sıkıntısını anlatıyor, bazıları ise yapacağı kupan için onay istiyor.
Bahis ve şike soruşturmasında şüphelilerin cep telefonları incelendi. Bazılarının sadece bahis değil yasa dışı sanal kumar oynadıklarına dair tespitler olduğu da ileri sürüldü. Bu yönde yazışmalara ulaşıldı.
Tutuklanan futbolculardan Emircan Çiçek'in 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri bulundu.
Tutuklanan futbulcular arasında olan Faruk Can Genç ise yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor.
Tutuklanan futbolculardan İzzet Furkan Malak'ın tefonundan yasa dışı bir bahis ve kumar sitesine ait görsel ve rulet oynadığına ilişkin fotoğraflar ele geçirildi.
Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan futbolculardan Abdulsamet Burak'ın 4 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine girdiği tespitler arasında.
Tutuklanan futbolculardan Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda da sanal kumar oynadığını gösteren fotoğraflar olduğu tespitler arasında.
Bahis ve şike soruşturmasına tutuklanan futbolcu ve kulüp başkanı 20 ismin yanı sıra tüm şüphelilerin bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli geçen hafta gözaltına alınmıştı.
Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.
Hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.