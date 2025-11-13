Futbolda bahis soruşturması | Saffet Sancaklı: "Ben bile şok geçirdim."
13.11.2025 15:58
Son Güncelleme: 13.11.2025 16:13
NTV - Haber Merkezi
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis soruşturması için açıklamalarda bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşüldü.
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis soruşturması için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sancaklı'nın sözleri şu şekilde:
"ŞOK GEÇİRDİM"
"Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 futbolcu bahis oynamış. Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu var. Üçte biri bahis oynamış."
"FUTBOLCULAR BAHİS MAFYASININ ELİNE DÜŞÜYOR"
“Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna çanak tutuyorlar. Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler futbolcuyu bahis mafyasının eline düşürüyor.”
"BU FUTBOLCULARIN YERİNE ALTYAPIDAN OYUNCULAR ÇIKSIN"
"1024 oyuncu ceza alacak. Bunlar transfer isteyecek, transferi engelleyelim. Kulüpler 1024 oyuncunun yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli."
"BU İŞ ŞİKEYE KADAR GİDİYOR"
"Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu iş şikeye kadar gidiyor."
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim tarihinde 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Başsavcılığı da soruşturmanın derinleşeceğini duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini ifade etmişti. TFF organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakem için incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.
EYÜPSPOR BAŞKANI VE 7 HAKEM TUTUKLANDI
17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde sıralanmıştı:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak