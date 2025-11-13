Futbolda bahis soruşturması | Saffet Sancaklı: "Ben bile şok geçirdim."

13.11.2025 15:58

Son Güncelleme: 13.11.2025 16:13

NTV - Haber Merkezi

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis soruşturması için açıklamalarda bulundu.

Futbolda bahis soruşturması | Saffet Sancaklı: "Ben bile şok geçirdim."
NTV

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşüldü.

 

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis soruşturması için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

Sancaklı'nın sözleri şu şekilde:

"ŞOK GEÇİRDİM" 1
Anadolu Ajansı

"ŞOK GEÇİRDİM"

"Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 futbolcu bahis oynamış. Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu var. Üçte biri bahis oynamış."

"FUTBOLCULAR BAHİS MAFYASININ ELİNE DÜŞÜYOR" 2
NTV

"FUTBOLCULAR BAHİS MAFYASININ ELİNE DÜŞÜYOR"

“Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna çanak tutuyorlar. Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler futbolcuyu bahis mafyasının eline düşürüyor.”

"BU FUTBOLCULARIN YERİNE ALTYAPIDAN OYUNCULAR ÇIKSIN" 3
Anadolu Ajansı

"BU FUTBOLCULARIN YERİNE ALTYAPIDAN OYUNCULAR ÇIKSIN"

"1024 oyuncu ceza alacak. Bunlar transfer isteyecek, transferi engelleyelim. Kulüpler 1024 oyuncunun yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli."

 

 

"BU İŞ ŞİKEYE KADAR GİDİYOR" 4
Anadolu Ajansı

"BU İŞ ŞİKEYE KADAR GİDİYOR"

"Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu iş şikeye kadar gidiyor."

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU? 5
NTV

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim tarihinde 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Başsavcılığı da soruşturmanın derinleşeceğini duyurmuştu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

 

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini ifade etmişti. TFF organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakem için incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.

EYÜPSPOR BAŞKANI VE 7 HAKEM TUTUKLANDI 6
Anadolu Ajansı

EYÜPSPOR BAŞKANI VE 7 HAKEM TUTUKLANDI

17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

 

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

 

Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI 7
NTV

PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI

Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde sıralanmıştı:

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

 

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

 

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

 

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

 

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

 

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

 

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

 

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

 

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

 

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

 

Samsunspor: Celil Yüksel

 

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

 

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

 

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

İlişkili Haber
PFDK kararları açıklandı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezaları
PFDK kararları açıklandı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezaları
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram