Futbolda devrim gibi karar, ofsayt için bilinenleri unutturacak değişim. "Bu kural kaosa yol açar"

Gianni Infantino, ofsayt kuralıyla ilgili şöyle konuştu:

"Yıllar içinde gelişen bu kural; hücum oyuncusunun, savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor. Ancak ileride ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki."