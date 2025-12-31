Futbolda devrim gibi karar, ofsayt için bilinenleri unutturacak değişim. "Bu kural kaosa yol açar"
31.12.2025 10:10
Son Güncelleme: 31.12.2025 10:40
NTV - Haber Merkezi
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesi ofsayt kuralında değişiklik ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Madinat Jumeirah'ta, "Dünyayı Sporla Birleştirmek" temasıyla düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Infantino'nun açıklamalarında Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği ofsayt kuralında değişiklik önerisinin gündeme alındığını dile getirmesi dikkat çekti.
INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI
Gianni Infantino, ofsayt kuralıyla ilgili şöyle konuştu:
"Yıllar içinde gelişen bu kural; hücum oyuncusunun, savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor. Ancak ileride ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki."
YENİ KURAL NASIL UYGULANACAK?
Ofsayt kuralında değişime gidilmesi önerisinde hücum oyuncusunun ihlal yapması için savunmada yer alan son ismin tamamen önünde olması gerekecek.
MEVCUT KURAL
Mevcut kuralda ise hücum oyuncusu; savunmada yer alan son futbolcunun, "gol atabileceği herhangi bir uzvunun" önde olması durumunda ofsaytta sayılıyor.
"BU KURAL KAOSA YOL AÇACAK"
İtalya'da hakemlik uzmanı Luca Marelli, kuraldaki değişimin beraberinde getireceği zorlukları anlattı.
Marelli, hücumdaki oyuncunun savunmadakine göre tamamen önde olmasının tespitinin uygulamada zorluklar doğuracağını belirterek "Bu kural kaosa yol açabilir" ifadesini kullandı.