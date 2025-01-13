Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası
Türk futbolunda kış transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler bugünden itibaren yeni futbolcularını 11 Şubat'a kadar kadroya katabilecek. Futbol federasyonu hareketli geçmesi beklenen 1 aylık süre için harcama limitlerini açıkladı. Transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki kulüplerin rotası belli. İşte ayrıntılar ve kulüplerin transfer yapmak istediği bölgeler...
Futbolda transfer penceresi açıldı. Kulüpler bugünden itibaren yeni futbolcularını 11 Şubat'a kadar kadroya katabilecek.
Futbol Federasyonu kış transferi için harcama limitlerini açıkladı.