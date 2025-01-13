Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası

Kulüplerin yüzde 30'luk sapma payı hakkına sahip olacağı dönemde, en yüksek bütçe 4 büyüklerde. En düşük limit ise 131 milyon lirayla ligin son sırasındaki Adana Demirspor'da.



Trabzonspor

4 milyar 983 milyon lira



Fenerbahçe

2 milyar 381 milyon lira



Galatasaray

2 milyar 293 milyon lira



Beşiktaş

1 milyar 195 milyon lira