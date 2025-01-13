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Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası

Türk futbolunda kış transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler bugünden itibaren yeni futbolcularını 11 Şubat'a kadar kadroya katabilecek. Futbol federasyonu hareketli geçmesi beklenen 1 aylık süre için harcama limitlerini açıkladı. Transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki kulüplerin rotası belli. İşte ayrıntılar ve kulüplerin transfer yapmak istediği bölgeler...

Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 1

Futbolda transfer penceresi açıldı. Kulüpler bugünden itibaren yeni futbolcularını 11 Şubat'a kadar kadroya katabilecek.

Futbol Federasyonu kış transferi için harcama limitlerini açıkladı.

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Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 2

Kulüplerin yüzde 30'luk sapma payı hakkına sahip olacağı dönemde, en yüksek bütçe 4 büyüklerde. En düşük limit ise 131 milyon lirayla ligin son sırasındaki Adana Demirspor'da.

Trabzonspor
4 milyar 983 milyon lira

Fenerbahçe
2 milyar 381 milyon lira

Galatasaray
2 milyar 293 milyon lira

Beşiktaş
1 milyar 195 milyon lira

Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 3

KULÜPLERİN ROTASI

Transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki kulüplerin rotası belli.

Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın önceliği, sağ bek ve forvet takviyesi.

Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 4

Fenerbahçe 2 stoper ve 1 sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 5

Zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ise yeni teknik direktörünü belirledikten sonra planını şekillendirecek.

Futbolda kış transfer döneminde kulüplerin rotası - 6

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar, yeni transferlerinden en fazla üçünü UEFA listesine ekleyebilecek.

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