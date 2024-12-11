Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şike polemiği başladı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Rey Manaj hakkındaki açıklamanın ardından, iki kulübün yöneticileri de birbirlerini suçladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklaması, futbolda yeni bir polemik başlattı.
Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Rey Manaj'ın Fenerbahçe maçında oynamaması hakkındaki sözler, sarı lacivertlileri kızdırdı.