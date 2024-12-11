Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama

Ilıcalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili yeniden konuşan Öztürk, “Geçen sene seviyeyi baya düşürdüler. Dediler ki ‘Hakemleri gidin, dövün.’ Bu sene o hakemleri dövünden sonra seviye akıl almaz hale geldi. Hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Gelirken yolda baktım, merak ettim. Önce şaşırdım, herhalde yönetim kurulunun içinde yok, yönetim kurulu kalabalık. Meğerse yedinci sıradaymış. Asbaşkan falan deyince, başkandan sonra gelen kişi zannettim. Fenerbahçe’nin kurumsal sıralamasına baktım, yedinci sırada. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız zaten Fenerbahçe’nin yöneticisine gereken cevabı verdi. ‘Haddini bil’ dedi. Dolayısıyla haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Şimdi tahmin ediyorum ki en yakın dostları da pazartesi gününe kadar Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum.” diye konuştu.