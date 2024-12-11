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Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şike polemiği başladı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Rey Manaj hakkındaki açıklamanın ardından, iki kulübün yöneticileri de birbirlerini suçladı.

Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama - 1

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklaması, futbolda yeni bir polemik başlattı.

Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Rey Manaj'ın Fenerbahçe maçında oynamaması hakkındaki sözler, sarı lacivertlileri kızdırdı.


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Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama - 2

Öztürk'ün şike iması yaptığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı kırmızılılara yanıt verdi.

Ilıcalı, "Oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz. Bu sene Fenerbahçe maçında kasten oynamamış, bizim talimatımızla sakatlamış... Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum." dedi.


Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama - 3

İki kulüp arasındaki polemik, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamasıyla devam etti.

Hatipoğlu, "Öncelikle Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor. Daha 2 maç öncesinde teknik direktörlerinin neler söylediklerini hiçbirimiz unutmadık."


Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama - 4

Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü :"Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum ancak şunu unutmamak lazım ki Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü."


Futbolda şike polemiği: Galatasaray ve Fenerbahçe'de karşılıklı suçlama - 5

Ilıcalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili yeniden konuşan Öztürk, “Geçen sene seviyeyi baya düşürdüler. Dediler ki ‘Hakemleri gidin, dövün.’ Bu sene o hakemleri dövünden sonra seviye akıl almaz hale geldi. Hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Gelirken yolda baktım, merak ettim. Önce şaşırdım, herhalde yönetim kurulunun içinde yok, yönetim kurulu kalabalık. Meğerse yedinci sıradaymış. Asbaşkan falan deyince, başkandan sonra gelen kişi zannettim. Fenerbahçe’nin kurumsal sıralamasına baktım, yedinci sırada. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız zaten Fenerbahçe’nin yöneticisine gereken cevabı verdi. ‘Haddini bil’ dedi. Dolayısıyla haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Şimdi tahmin ediyorum ki en yakın dostları da pazartesi gününe kadar Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum.” diye konuştu.

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