Futbolu neden bıraktı? Mesut Özil'den samimi açıklamalar

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbola veda etme nedenini ve gelecek planını anlattı.
İşte Özil'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Marca'ya konuşan 34 yaşındaki Özil, "34 yaşında emekli oluyorsunuz. Neden bu kadar erken?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım."
GELECEK PLANI
"Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bi planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum.
REAL MADRİD SÜRECİ
"O dönem Werder Bremen'e teklifler vardı. Real Madrid ve Barcelona en ciddi iki kulüptü. Tercihimi yapmama sebep olan tek kişi ise Jose Mourinho oldu. Bana VIP bir tur düzenledi. Kulübün her yerini gezdirdi, planlarını anlattı. Tüylerim diken diken olmuştu. Barcelona ile de görüştüm ancak coşku daha azdı. Guardiola benimle tanışmadı bile. Oysa bu görüşmelerden önce Barcelona'nın tarzını daha çok seviyordum ve orada oynayabileceğimi düşünüyordum. Mourinho, kararımı vermemdeki en önemli faktör oldu."
"UÇAK HAREKET EDİNCE AĞLAMAYA BAŞLAMIŞTIM"
Ayrılırken çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Havalanındaki halimi hatırlıyorum da... Uçak hareket edince ağlamaya başlamıştım. Bittiğini o an anladım. Ancak ayrılık vakti gelmişti. Florentino Perez ile menajerim ve babam arasında bir tartışma yaşanmıştı ve gitmezsem oynamam zor görünüyordu. Keşke farklı bir şekilde çözebilseydik.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI NEDEN BIRAKTI?
"Yangını yeniden körüklemek istemiyorum. Almanya Futbol Federasyonu ve benim görüşlerimiz farklıydı. bu yüzden 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bıraktım. Löw ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onunla hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı ve birlikte birçok başarı elde ettik. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra yaşananlardan uzaklaşmaya ihtiyacı vardı."