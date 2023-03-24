Futbolu neden bıraktı? Mesut Özil'den samimi açıklamalar

REAL MADRİD SÜRECİ



"O dönem Werder Bremen'e teklifler vardı. Real Madrid ve Barcelona en ciddi iki kulüptü. Tercihimi yapmama sebep olan tek kişi ise Jose Mourinho oldu. Bana VIP bir tur düzenledi. Kulübün her yerini gezdirdi, planlarını anlattı. Tüylerim diken diken olmuştu. Barcelona ile de görüştüm ancak coşku daha azdı. Guardiola benimle tanışmadı bile. Oysa bu görüşmelerden önce Barcelona'nın tarzını daha çok seviyordum ve orada oynayabileceğimi düşünüyordum. Mourinho, kararımı vermemdeki en önemli faktör oldu."





