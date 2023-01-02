NTV.COM.TR’ye geri dön

Futbolun efsanesi Pele'ye veda

Futbolun en büyük efsanesi Pele, son yolculuğuna uğurlanıyor. 82 yaşında hayatını kaybeden Pele için doğduğu, büyüdüğü ve yıldızlaştığı Santos'ta tören düzenleniyor. Pele'nin cenazesi dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 1

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Pele, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 2

"Siyah inci" lakaplı futbolcu için doğduğu kent olan Santos'ta cenaze töreni düzenleniyor.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 3

Tören, kariyerine başladığı Vila Belmiro Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 4

Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat boyunca statta bekletilecek. Defin işlemi ise yarın yapılacak.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 5

Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenmesi planlanan Pele'nin cenazesi ardından dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 6

Ayrıca Pele'nin kendisi gibi futbolcu babasının forma numarasına ithafen 32 katlı mezarlığın 9. katına defnedileceği belirtildi.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 7

TÖRENE DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze törenine katılacak.

Futbolun efsanesi Pele'ye veda - 8

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER