Futbolun efsanesi Pele'ye veda

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Pele, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
"Siyah inci" lakaplı futbolcu için doğduğu kent olan Santos'ta cenaze töreni düzenleniyor.
Tören, kariyerine başladığı Vila Belmiro Stadyumu'nda gerçekleşiyor.
Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat boyunca statta bekletilecek. Defin işlemi ise yarın yapılacak.
Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenmesi planlanan Pele'nin cenazesi ardından dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.
Ayrıca Pele'nin kendisi gibi futbolcu babasının forma numarasına ithafen 32 katlı mezarlığın 9. katına defnedileceği belirtildi.
Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze törenine katılacak.